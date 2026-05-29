На испытаниях ракеты New Glenn произошел взрыв

Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время наземных испытаний силовой установки во Флориде. Прямая трансляция велась NASA Spaceflight.
На опубликованных кадрах видно яркую вспышку. Взрыв произошел около 21:00 по местному времени (04:00 по московскому времени 29 мая).
В компании подтвердили факт взрыва во время испытаний. В Blue Origin назвали его «аномалией» и уточнили, что в результате происшествия никто из сотрудников не пострадал.
Ранее в Северной Корее провели успешное испытание крылатой ракеты, оснащенной технологиями искусственного интеллекта. Оно прошли под руководством председателя КНДР Ким Чен Ына.
Как писал KP.RU, компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках 12-го испытательного полета. Высота корабля составляет 124 метра, а тяга оценивается примерно в 8 тысяч тонн.