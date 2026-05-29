Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На испытаниях ракеты New Glenn произошел взрыв

Испытания Blue Origin во Флориде закончились взрывом ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время наземных испытаний силовой установки во Флориде. Прямая трансляция велась NASA Spaceflight.

На опубликованных кадрах видно яркую вспышку. Взрыв произошел около 21:00 по местному времени (04:00 по московскому времени 29 мая).

В компании подтвердили факт взрыва во время испытаний. В Blue Origin назвали его «аномалией» и уточнили, что в результате происшествия никто из сотрудников не пострадал.

Ранее в Северной Корее провели успешное испытание крылатой ракеты, оснащенной технологиями искусственного интеллекта. Оно прошли под руководством председателя КНДР Ким Чен Ына.

Как писал KP.RU, компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках 12-го испытательного полета. Высота корабля составляет 124 метра, а тяга оценивается примерно в 8 тысяч тонн.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше