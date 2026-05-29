В России ужесточат ответственность родителей при нарушении ПДД их детьми

Министерство внутренних дел совместно с Министерством юстиции России до 2027 года разработают новый законопроект. Он закрепит повышенную ответственность родителей, а также законных представителей детей, нарушивших ПДД, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как отметили в Госавтоинспекции Хабаровского края, соответствующее положение содержится в утвержденной Правительством РФ стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ, которая рассчитана до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
На данный момент родители и законные представители несут административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение детьми ПДД. Наказание зависит от возраста ребенка. Например, если ребенок не достиг 16 лет, родитель должен выплатить штраф за его проступок.
«За подростков старше 16 лет, которые признаются самостоятельными субъектами административного права и несут ответственность за нарушения правил дорожного движения, родителям в случае аварии приходится возмещать пострадавшей стороне материальный и моральный ущерб», — пишет ТАСС (18+).
Напомним, что родителей и законных представителей также могут штрафовать за ненадлежащее воспитание на сумму от 100 до 500 рублей.