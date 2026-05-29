Житель Кубани ударил полицейского в аэропорту Хабаровска

Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил 44 летнего жителя Краснодарского края к штрафу в 100 тысяч рублей за нападение на сотрудника полиции. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл в аэропорту Хабаровска. Осуждённый, завершивший вахтовую работу на Дальнем Востоке, находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и был доставлен в дежурную часть. Там он нецензурно выражался в адрес представителей власти и ударил одного из сотрудников.
Государственный обвинитель Хабаровской транспортной прокуратуры поддержал позицию о назначении штрафа. Суд счёл её обоснованной и вынес соответствующее решение.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru