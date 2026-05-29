ПСБ предоставил клиентам сервис «второй руки»

«В современной экономике основным условием безопасного доступа к банковским сервисам являются цифровые компетенции населения, и клиенты старшего поколения — одна из самых уязвимых групп. Проникновение онлайн-сервисов в их жизнь происходит быстрее освоения цифровых навыков. Поэтому особое место в развитии современных финансовых сервисов занимают платформы, использующие модель “сервиса второй руки” с привлечением уполномоченного лица. Этот инструмент позволяет поставить дополнительную защиту денежных переводов в лице близкого друга или родственника, более компетентного в финансовых вопросах. Такой человеческий фактор создает условия для более комфортного и безопасного решения любых повседневных финансовых задач», — отметила Ольга Алексюк, начальник управления инновационных технологий ПСБ.