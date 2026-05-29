В Магнитогорске откроют четыре официальных пляжа для купания

В Магнитогорске утвердили места для массового отдыха у воды в летний сезон. Купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа, в это время жители и гости города смогут загорать и плавать только на четырех оборудованных пляжах.
В список вошли Центральный пляж за монументом «Тыл — фронту» на территории парка у Вечного огня, Северный пляж в парке Ветеранов Магнитки, пляж в парке отдыха «Лукоморье» на территории спортклуба «Металлург — Магнитогорск», а также пляж на территории городского курорта «Притяжение». Все эти объекты прошли подготовку к сезону. Начальник управления гражданской защиты населения Олег Жестовский сообщил, что каждый пляж соответствует нормативным требованиям. Администрация оборудовала их раздевалками, душевыми кабинами, туалетами, мусорными урнами, навесами от солнца, шезлонгами, питьевыми фонтанчиками и информационными стендами о профилактике несчастных случаев на воде.
График работы пляжей отличается. Центральный, Северный и пляж на территории «Лукоморья» будут принимать посетителей ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Пляж на курорте «Притяжение» откроется на час раньше — с 9 утра — и закроется в 9 вечера. Межведомственная комиссия проведет официальную приемку всех пляжей 29 мая, сообщили в администрации Магнитогорска.
«На пляжах уже развернуты спасательные посты, организовано дежурство — все, чтобы обеспечить безопасность горожан с первых теплых дней. Когда на улице жарко, люди хотят отдыхать у воды, и наша задача — сделать этот отдых безопасным», — отметил глава города Сергей Бердников.
Купаться в других местах в черте города будет запрещено. На несанкционированных участках уже установили предупреждающие таблички. В течение всего сезона спасатели будут регулярно патрулировать такие зоны и раздавать прохожим памятки о безопасном поведении на воде. Если во время межведомственных рейдов сотрудники выявят нарушителей, они составят протоколы об административных правонарушениях и выпишут штрафы.