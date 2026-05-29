В Магнитогорске откроют четыре официальных пляжа для купания

В список вошли Центральный пляж за монументом «Тыл — фронту» на территории парка у Вечного огня, Северный пляж в парке Ветеранов Магнитки, пляж в парке отдыха «Лукоморье» на территории спортклуба «Металлург — Магнитогорск», а также пляж на территории городского курорта «Притяжение». Все эти объекты прошли подготовку к сезону. Начальник управления гражданской защиты населения Олег Жестовский сообщил, что каждый пляж соответствует нормативным требованиям. Администрация оборудовала их раздевалками, душевыми кабинами, туалетами, мусорными урнами, навесами от солнца, шезлонгами, питьевыми фонтанчиками и информационными стендами о профилактике несчастных случаев на воде.