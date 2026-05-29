«Не участвовал в жизни ребенка — не имеешь права»: может ли нерадивый отец попросить алименты

Многие мамочки в разводе не подают на алименты из-за страха, что ребенку придется в будущем платить содержание нерадивому отцу, если тот подаст в суд. Правда ли это, в интервью KP.RU рассказала юрист Ольга Гимадеева.
«А вот это уже формально не миф. Действительно есть закон, который позволяет родителю обратиться с иском в суд, чтобы взыскать со своих взрослых детей деньги на свое содержание. Но есть масса нюансов», — подчеркнула Гимадеева.
Юрист уточнила, что если отец — должник по алиментам, суд вряд ли встанет на его сторону.
«Принцип: не участвовал в жизни ребенка — не имеешь права просить помощи», — подчеркнула Гимадеева.
Но она отметила, что все же знает несколько случаев, когда выросшие дети по решению суда выплачивают алименты своим престарелым родителям, обычно отцам. Но сумма там небольшая, около 7 тысяч в месяц.