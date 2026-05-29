Можно ли получать алименты после 18 лет: россиянам дали четкий ответ на распространенный миф

Бытует мнение, что алименты можно получать до 21 года, если ребенок учится на очной форме в высшем учебном заведении. Юрист Ольга Гимадеева дала россиянам четкий ответ на этот вопрос. Свое мнение она высказала в интервью изданию KP.RU.
Юрист отметила, что это один из самых распространенных мифов. Она напомнила россиянам, что алименты платятся только до 18 лет.
«У нас есть разъяснения Верховного суда России, который четко указал, что алименты платятся строго до 18 лет. Хотя по закону и после этого взрослый сын/дочь имеют право обратиться в суд с самостоятельным иском, доказывая, что им необходимо получать выплаты на себя и дальше», — подчеркнула Гимадеева в разговоре с «Комсомолкой». Она уточнила, что, как правило, такие иски отклоняются судом, так как считается, что в этом возрасте человек может самостоятельно заработать.
Ранее KP.RU сообщил, что с 1 марта 2026 года начали по-новому считать алименты в России. Теперь эти выплаты будут рассчитывать от размера средней зарплаты по региону.