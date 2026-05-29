Пенсии в Новосибирске в июне: без задержек и переносов

Рассказываем о датах выплаты пенсий в Новосибирске.

Источник: НДН.ИНФО

Пенсионеры региона могут быть уверены: в начале лета выплаты придут без задержек.

Выплаты обычно поступают двумя частями: 11-го и 21-го числа каждого месяца. Если эти даты приходятся на выходные или праздники, деньги переводят заранее, в ближайший рабочий день.

В июне 2026 года обе даты — 11 и 21 числа — будут рабочими. Поэтому изменений в графике не предвидится. Первая часть пенсионеров получит выплаты 11 июня, а вторая — 21 июня.

Пенсионеры, получающие выплаты через почтовые отделения, будут получать их по индивидуальному графику. В июне доставка пенсий планируется с 3 по 25 число.

Деньги можно получить как в отделении почты, так и на дому — через почтальона. Точная дата зависит от графика работы отделения и маршрута доставки.

Татьяна Картавых