Диетолог Кованова сказала, сколько можно пить молока взрослым

Молоко является одним из спорных продуктов, потому что взрослые достаточно часто не переносят лактозу. Чтобы решить этот вопрос, достаточно сдать соответствующий анализ, отметила в эксклюзивном комментарии aif.ru диетолог‑нутрициолог Софья Кованова.
«Молоко — это хороший источник белка, кальция и витаминов группы B, но взрослые люди нередко хуже переносят лактозу: это может проявляться не только вздутием, но и отёками, акне, хронической усталостью. Можно сдать анализ на переносимость и закрыть этот вопрос. Но важно понимать: если вовсе исключить молоко и молочные продукты, то человек рискует недополучить кальций, витамин B₂ (рибофлавин), B₁₂, йод», — объяснила эксперт.
Диетолог уточнила, что при отсутствии противопоказаний здоровому человеку можно употреблять один‑два стакана молока в день.
«Молоко средней жирности до 3,2% даёт более стабильное насыщение. Обезжиренное молоко не даёт большого насыщения из‑за низкого жирового компонента», — сказала она.
Кованова добавила, что от лактозы стоит отказаться при любых воспалениях и подобрать безлактозные варианты.