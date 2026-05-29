Россиянам досрочно выплатят пенсии перед длинными июньскими выходными

Выплаты придут до 11 июня включительно, уточнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пенсионные выплаты за июнь россиянам перечислят досрочно в связи с длинными выходными ко Дню России. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — объяснил Нилов.

Как правило, пенсии зачисляются гражданам с 12 по 15 число месяца. В 2026 году на этот период приходятся праздничные и выходные дни в связи с Днем России.