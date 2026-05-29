В Хабаровске на День России пройдет марафон классической музыки

Концерт под открытым небом пройдет на Комсомольской площади.

В Хабаровске 12 июня состоится Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Концерт пройдет на Комсомольской площади и станет частью масштабного культурного проекта, который одновременно объединит 15 городов страны — от Калининграда до Дальнего Востока.

Начало программы запланировано на 15:00. Вход для зрителей будет свободным.

Участниками концерта станут Дальневосточный академический симфонический оркестр под руководством Антона Шниткина и Женский академический хор Хабаровского краевого колледжа искусств под управлением Татьяны Исаковой.

В программу вошли произведения русской классики и музыка современных композиторов. На площади прозвучат вступление «Рассвет на Москве-реке» и фрагменты сюиты «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, «Половецкие пляски» Александра Бородина, а также сочинения современных авторов — Дениса Хорова, Александра Чайковского и Анастасии Дружининой.

Как отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, участие региона в марафоне символично в Год единства народов России и подчёркивает важность сохранения культурных традиций и развития современной музыкальной среды.

Всероссийский марафон проходит в рамках VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата», который состоится с 12 по 16 июня в Калининградской области. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

