Ни пуха ни пера: в Приморье остановили груз из Китая весом более 15 тонн

Источник: Аргументы и факты

Приморское управление Россельхознадзора остановило провоз в Приморье крупной партии пуха и пера сельскохозяйственной птицы из Китая весом более 15 тонн. По данным ведомства, груз не пропустили из‑за нарушений ветеринарных требований при оформлении документов.

Как уточнили в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, поднадзорная продукция представляла собой пух и перо фабричных гусей и уток, отправленные из Китайской Народной Республики во Владивостокский морской торговый порт. Партия общим весом свыше 15 тонн прибыла в порт 25 мая и была направлена на государственный ветеринарный контроль.

Во время проверки инспектор управления изучил импортный ветеринарный сертификат на груз и обнаружил, что документ оформлен с нарушениями единых ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. В сертификате не указали данные ветеринарного врача, выдавшего документ, в том числе его фамилию, что является обязательным условием для ввоза такой продукции.

Кроме отсутствия сведений о ветвраче, при документарном контроле выявили и другие несоответствия установленным требованиям к поднадзорным товарам. Из‑за этого специалисты Россельхознадзора временно остановили движение партии пуха и пера и не допустили её дальнейшую перевозку и реализацию на территории Приморского края.

В управлении пояснили, что груз смогут отправить дальше только после того, как владелец товара и уполномоченные специалисты исправят замечания и приведут сопроводительные бумаги в соответствие с обязательными ветеринарно-санитарными нормами.