Финляндия внезапно призвала РФ к укреплению доверия: МИД потребовал от Москвы пустить ЕС на переговоры по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва готова к переговорному процессу. Мирное урегулирование конфликта на Украине является предпочтительным для РФ, сказал он. Представитель Кремля при этом напомнил о предупреждениях МИД по ответным ударам ВС России по Киеву. Когда это произойдет, будет зависеть от развития событий, подытожил Дмитрий Песков.