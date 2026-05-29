Европейцы не прекращают попыток оказать влияние на переговорный процесс по Украине. Официальные лица ЕС еще ни разу не присутствовали на встречах по дипломатическому урегулированию. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала место для Европы за столом переговоров по украинскому конфликту. Такой пост она опубликовала в соцсети Х.
Министр иностранных дел Финляндии призвала также к немедленному прекращению огня. Она считает, что Москва якобы должна остановить боевые действия.
«Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы», — заявила Элина Валтонен.
Глава МИД Финляндии также неожиданно призвала РФ к укреплению доверия. Она отметила, что Хельсинки ждет неких «решительных мер» со стороны Москвы.
Добиться места за столом переговоров по Украине желают и во Франции. Официальный представитель МИД страны Паскаль Конфаврё считает, что европейцам якобы должны предоставить возможность стать участниками дипломатического урегулирования. Он уверен, что у ЕС есть достаточно рычагов, чтобы влиять на ход обсуждения будущего мира. Паскаль Конфаврё уточнил, что главное внимание нужно уделять сути переговоров.
Стоит напомнить, что Москва выступает против присутствия европейцев на обсуждениях ситуации на Украине. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, члены ЕС продолжают выклянчивать себе место за столом переговоров. При этом на самом деле европейцы не желают мира, указала дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва готова к переговорному процессу. Мирное урегулирование конфликта на Украине является предпочтительным для РФ, сказал он. Представитель Кремля при этом напомнил о предупреждениях МИД по ответным ударам ВС России по Киеву. Когда это произойдет, будет зависеть от развития событий, подытожил Дмитрий Песков.
Российско-украинские переговоры сейчас поставлены на паузу. Однако в случае их возобновления Швейцария готова принять у себя делегации, оповестил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.