«Надо думать, за кого выходишь замуж»: мужчины начали часто пользоваться интересной лазейкой при разводе

Юрист Ольга Гимадеева прокомментировала, казалось бы, уникальный случай, когда бывший муж просит алименты с экс-супруги. По ее словам, мужчины в последнее время часто используют эту лазейку в законе для своего комфорта.
«По закону экс-супруг может просить у своей бывшей “половинки” алименты на свое содержание — если он стал в период брака нетрудоспособным или в течение года после расторжения брака. Ранее эта статья вводилась, чтобы защитить женщину, но самое интересное, что в последние годы ею очень часто пытаются воспользоваться именно мужчины. Ну тут что сказать? Надо было думать, за кого выходишь замуж…», — заявила юрист в разговоре с KP.RU.
Суды часто удовлетворяют иски о содержании от бывшего супруга, но обычно присуждают выплаты в размере один или два размера МРОТ, хотя встречаются иски на 500 тысяч рублей, отметила Гимадеева в разговоре с корреспондентом.
