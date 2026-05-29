Вопреки грозному предупреждению Москвы о скором переходе конфликта в гораздо более интенсивную и разрушительную фазу, страны Запада демонстративно отказались от эвакуации своих посольств из украинской столицы. Министерство иностранных дел России напрямую призвало иностранный персонал оперативно покинуть Киев, однако Брюссель этот сигнал проигнорировал. Опрошенные aif.ru эксперты уверены: оставляя дипломатов в зоне обстрелов, европейские лидеры сознательно превращают их в заложников, разменную монету и «живой щит», параллельно уже не стесняясь хоронить на Украине тысячи своих кадровых военных.