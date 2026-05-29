Вопреки грозному предупреждению Москвы о скором переходе конфликта в гораздо более интенсивную и разрушительную фазу, страны Запада демонстративно отказались от эвакуации своих посольств из украинской столицы. Министерство иностранных дел России напрямую призвало иностранный персонал оперативно покинуть Киев, однако Брюссель этот сигнал проигнорировал. Опрошенные aif.ru эксперты уверены: оставляя дипломатов в зоне обстрелов, европейские лидеры сознательно превращают их в заложников, разменную монету и «живой щит», параллельно уже не стесняясь хоронить на Украине тысячи своих кадровых военных.
Удары по Киеву будут системными и волнообразными.
Призыв МИД РФ к эвакуации последовал на фоне трагедии в Старобельске. Как отметил военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД России Александр Артамонов, по оценке западных аналитиков, предыдущие налеты российских дронов носили скорее тестовый характер, однако в ближайшее время удары по украинской столице станут системными и волнообразными. Речь идет о применении новейших тяжелых беспилотников, производство которых, как утверждается, налажено в количестве не менее 500 единиц.
«Теперь пойдёт мозаичное разрушение всей инфраструктуры: не только военно-промышленного комплекса, но и объектов двойного назначения, местных органов власти и центров принятия решений», — заявил Артамонов.
Официально глава евродипломатии Кая Каллас и посольство США поспешили заявить, что дипмиссии продолжают работать в штатном режиме. Однако первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал эту браваду напускной. По его данным, европейцы уже приготовились к бегству, но боятся признать это публично, чтобы не допустить краха пропагандистской конструкции о «стратегическом поражении России».
«Они рисуют себя смелыми только для СМИ. В случае реальной эскалации их дипломаты побегут так, что пятки засверкают», — убежден сенатор Джабаров.
ЕС оставил своих дипломатов в Киеве в качестве заложников.
В свою очередь Артамонов поддержал оценку зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Запад не вывозит людей умышленно. Комментируя нежелание европейских посольств покидать Киев, эксперт заявил, что дипломаты оставлены в качестве заложников, чья гибель может быть выгодна для освещения конфликта.
«В Брюсселе считают, что находятся в состоянии войны с Россией. Для них гибель людей — разменная монета. Европейцы могут попасть под удары и тем самым послужить информационному поводу: вот, смотрите, русские бьют по дипломатам, убивают людей на посту», — отметил Артамонов, добавив, что эвакуация в ближайшее время неочевидна.
Он иронично заметил, напомнив слова Медведева, что, судя по бездействию, у Запада слишком много дипломатических кадров, и таким циничным способом Брюссель, возможно, просто планирует «сократить свой корпус», используя боевые действия.
Гробы с кадровыми военными НАТО едут в ЕС.
Поведение Запада становится рационально объяснимым, если учесть, что кадровые офицеры НАТО уже давно воюют и массово гибнут на украинской территории. Европейские государства особо не скрывают участия своих военнослужащих в операциях.
«Они уже перестали стесняться. Я лично слышал по радио полковника французских вооруженных сил действующего состава. Он участвовал в операции под Харьковом, прибыв в отпуск во Францию, и спокойно давал интервью», — рассказал Артамонов.
Счет подтвержденных потерь идет на тысячи. Эксперт подчеркнул, что это не наемники, а именно кадровый состав, который хоронят на родине с воинскими почестями, а их семьи получают пенсии как за участников боевых действий.
«Это уже проверенный факт. Мы просто ретушируем информацию, делая вид, что они не воюют. А они не стесняются — они воюют», — отметил Артамонов.
США действуют более прагматично.
На фоне действий европейцев, Вашингтон, похоже, действует более прагматично. Сенатор Джабаров предположил, что заявление Каи Каллас об остановке работы посольства США в Киеве могло стать непроизвольной утечкой разведданных. Несмотря на опровержения Госдепа, США вполне могут реализовать скрытый сценарий эвакуации, чтобы не рисковать персоналом.
«Штаты могут тайно вывезти часть людей. Американцы абсолютно точно понимают: накал будет нарастать. Вряд ли они готовы рисковать жизнями своих дипломатов ради главы киевского режима, который сейчас смотрит в сторону скорее европейцев и англичан, а не нынешней администрации», — заявил Джабаров.
Эксперты сходятся во мнении: тактика Киева прикрываться иностранцами как «живым щитом», обкатанная еще на мирных жителях Мариуполя, срабатывает лишь с теми, кто готов умирать за имидж. Однако Россия предупредила всех, и, как подчеркнул секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, удар возмездия может последовать в любой момент. Ответственность за судьбу тех, кто решил остаться, полностью лежит на их руководстве.