В Челябинске снова откроется танковое училище

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на Портале правовой информации.
— Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Челябинское высшее танковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации, — говорится в распоряжении.
Учредителем училища будет Минобороны. Ему поручено подготовить все документы для создания училища уже к 1 августа нынешнего года. В течение полугода обязательно предоставить в бессрочное пользование будущему учебному заведению землю и прочее недвижимое имущество.
Челябинское танковое училище было основано 30 июня 1941 года и проработало до 2007 года, когда было ликвидировано.