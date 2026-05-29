В Челябинске снова откроется танковое училище

В правительстве решили воссоздать челябинское танковое училище.

Источник: Комсомольская правда

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на Портале правовой информации.

— Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Челябинское высшее танковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации, — говорится в распоряжении.

Учредителем училища будет Минобороны. Ему поручено подготовить все документы для создания училища уже к 1 августа нынешнего года. В течение полугода обязательно предоставить в бессрочное пользование будущему учебному заведению землю и прочее недвижимое имущество.

Челябинское танковое училище было основано 30 июня 1941 года и проработало до 2007 года, когда было ликвидировано.