В Волгоградской области отменили опасность БПЛА после страшной ночи

В Волгоградской области утром 29 мая снят режим беспилотной опасности, который действовал 8 часов. Напомним, ночью регион подвергся террористической атаке вражеских БПЛА. Как сообщал губернатор Волгоградской области, в результате была повреждена многоэтажка на улице Вершинина, 2. Жильцов эвакуировали, к счастью, пострадавших нет.
Ночью также не работал аэропорт Волгограда. В воздушной гавани фиксируются задержки и отмены авиарейсов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше