В Красноярском крае требуется больше начальников складов

За последний год работодатели в Красноярском крае увеличили спрос на начальников склада. Аналитики российской рекрутинговой платформы изучили, сколько могут зарабатывать специалисты логистической отрасли в регионе и как за год изменились зарплатные предложения. Рост онлайн-торговли и развитие сервисов доставки продолжают поддерживать высокий спрос на персонал в логистике. Компании усиливают наем сотрудников на всех этапах логистической цепочки — от складской обработки до доставки заказов клиентам. По данным аналитиков, это направление входит в топ-5 наиболее емких по уровню спроса на персонал в Красноярском крае, на него приходится 16% от всех предложений о работе в регионе. По итогам первого квартала 2026 года количество вакансий для начальников склада выросло на 6% в Красноярском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стабильный спрос сохранился на курьеров, почтальонов. Наиболее востребованными специалистами в логистике в 2026 году стали водители и экспедиторы — на них приходится 30% вакансий в профессиональной сфере. Доля вакансий для машинистов составила 25%, для курьеров и почтальонов — 13%, для кладовщиков и приемщиков товаров — 10%. Самые конкурентные медианные зарплатные предложения в логистике работодатели региона предлагают машинистам — 205 тысяч рублей. На втором месте находятся курьеры и почтальоны с медианной зарплатой 167 тысяч рублей, на третьем — водители и экспедиторы с предложением 157,9 тысячи рублей.