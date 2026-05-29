Нетаньяху громят со всех сторон: страна НАТО грозит войной Израилю

На фоне священного для мусульман праздника Курбан-байрам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разразился одной из самых громких тирад в адрес Израиля. Он публично назвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху «тираном» и призвал весь исламский мир преподать ему жесткий урок за трагедию в секторе Газа.
Готов ли турецкий лидер начать реальную войну или пока ограничится только словесной? Эксклюзивно для aif.ru ситуацию проанализировал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Гром среди ясного неба.
Выступление Эрдогана было наполнено праведным гневом. Казалось бы, лидер страны, обладающей второй по численности армией в НАТО, готов вести за собой 2 миллиарда мусульман. Он бросает вызов лично Нетаньяху, апеллируя к чувствам верующих, разгневанных бомбежками Газы.
Перенджиев считает, однако, что пока речи о готовности Турции реально атаковать Израиль нет.
«Если Эрдоган действительно хочет, чтобы арабские страны выступили против Нетаньяху, то надо действовать с точностью до наоборот: не работать на публику, а тихо встречаться и проводить консультации с лидерами арабских государств, задействовать спецслужбы», — заявил политолог.
По его логике, громогласные заявления — это не демонстрация силы, а стопроцентная гарантия того, что реальные рычаги давления, включая армию и разведку, задействованы не будут.
Спектакль для двоих: кому выгодна эта ненависть.
Эрдоган прав в одном: Биньямин Нетаньяху действительно накопил колоссальный негатив в мусульманской среде.
«Нетаньяху действительно много делает для того, чтобы мусульмане его ненавидели. Его и так ненавидят, особенно из-за действий в отношении палестинцев, ливанцев, иранцев и так далее», — констатирует эксперт.
Перенджиев убежден, что публичные склоки выгодны обеим сторонам.
«Это, скорее всего, такая игра у них, словесная политическая игра. И каждый из этой игры получает какую-то свою выгоду. При этом никто на самом деле не подвергается опасности. Ни Эрдоган, ни Нетаньяху. Нет никаких конкретных действий, кроме заявлений», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Будет ли война между Турцией и Израилем.
Эксперт считает, что публичные оскорбления и угрозы в адрес Нетаньяху связаны с желанием Эрдогана сохранить рейтинги.
«Но за этим ничего не стоит. Просто призвал и всё. Значит, цель тут не военная. Здесь больше пиара», — резюмировал Перенджиев.
Более того, эксперт пришел к выводу, что Нетаньяху нужен Эрдогану именно живым и действующим как образ «удобного врага» для самопиара.