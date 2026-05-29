Нетаньяху громят со всех сторон: страна НАТО грозит войной Израилю

Эрдоган гневно призвал мусульман «преподать урок» Нетаньяху, назвав его тираном. Стоит ли за этим реальная угроза войны? Политолог Перенджие эксклюзивно для AIF раскрыл мотивы турецкого лидера: кому на самом деле выгодна эта политическая дуэль.

Источник: Аргументы и факты

На фоне священного для мусульман праздника Курбан-байрам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разразился одной из самых громких тирад в адрес Израиля. Он публично назвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху «тираном» и призвал весь исламский мир преподать ему жесткий урок за трагедию в секторе Газа.

Готов ли турецкий лидер начать реальную войну или пока ограничится только словесной? Эксклюзивно для aif.ru ситуацию проанализировал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Гром среди ясного неба.

Выступление Эрдогана было наполнено праведным гневом. Казалось бы, лидер страны, обладающей второй по численности армией в НАТО, готов вести за собой 2 миллиарда мусульман. Он бросает вызов лично Нетаньяху, апеллируя к чувствам верующих, разгневанных бомбежками Газы.

Перенджиев считает, однако, что пока речи о готовности Турции реально атаковать Израиль нет.

«Если Эрдоган действительно хочет, чтобы арабские страны выступили против Нетаньяху, то надо действовать с точностью до наоборот: не работать на публику, а тихо встречаться и проводить консультации с лидерами арабских государств, задействовать спецслужбы», — заявил политолог.

По его логике, громогласные заявления — это не демонстрация силы, а стопроцентная гарантия того, что реальные рычаги давления, включая армию и разведку, задействованы не будут.

Спектакль для двоих: кому выгодна эта ненависть.

Эрдоган прав в одном: Биньямин Нетаньяху действительно накопил колоссальный негатив в мусульманской среде.

«Нетаньяху действительно много делает для того, чтобы мусульмане его ненавидели. Его и так ненавидят, особенно из-за действий в отношении палестинцев, ливанцев, иранцев и так далее», — констатирует эксперт.

Перенджиев убежден, что публичные склоки выгодны обеим сторонам.

«Это, скорее всего, такая игра у них, словесная политическая игра. И каждый из этой игры получает какую-то свою выгоду. При этом никто на самом деле не подвергается опасности. Ни Эрдоган, ни Нетаньяху. Нет никаких конкретных действий, кроме заявлений», — подчеркнул собеседник aif.ru.

Будет ли война между Турцией и Израилем.

Эксперт считает, что публичные оскорбления и угрозы в адрес Нетаньяху связаны с желанием Эрдогана сохранить рейтинги.

«Но за этим ничего не стоит. Просто призвал и всё. Значит, цель тут не военная. Здесь больше пиара», — резюмировал Перенджиев.

Более того, эксперт пришел к выводу, что Нетаньяху нужен Эрдогану именно живым и действующим как образ «удобного врага» для самопиара.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше