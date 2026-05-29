МИД Финляндии пообещал отдать Украине списанные истребители F/A-18 Hornet

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пообещала передать Украине списанные истребители F/A-18 Hornet, сообщает Ilta-Sanomat.
Речь идёт о самолётах Соединённых Штатов с истёкшим сроком эксплуатации.
«Этот вопрос обсуждался с Украиной, но я скажу, что Финляндия отказывается от Hornet, потому что они исчерпали свой срок службы», — сказала она.
Валтонен отметила, что Швеция намерена передать Киеву 26 истребителей Gripen.
«Конечно, всю помощь, которую Швеция может оказать Украине, мы определённо поддерживаем. Передача истребителей Gripen и связанная с ней более обширная фаза обучения — очень хороший элемент», — заявила она.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По данным The Washington Post, некоторые страны Европы отказались поставлять Киеву критически важные вооружения, речь идёт о ракетах для ЗРК Patriot.