МИД Финляндии пообещал отдать Украине списанные истребители F/A-18 Hornet

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пообещала передать Украине списанные истребители F/A-18 Hornet, сообщает Ilta-Sanomat.

Речь идёт о самолётах Соединённых Штатов с истёкшим сроком эксплуатации.

«Этот вопрос обсуждался с Украиной, но я скажу, что Финляндия отказывается от Hornet, потому что они исчерпали свой срок службы», — сказала она.

Валтонен отметила, что Швеция намерена передать Киеву 26 истребителей Gripen.

«Конечно, всю помощь, которую Швеция может оказать Украине, мы определённо поддерживаем. Передача истребителей Gripen и связанная с ней более обширная фаза обучения — очень хороший элемент», — заявила она.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

По данным The Washington Post, некоторые страны Европы отказались поставлять Киеву критически важные вооружения, речь идёт о ракетах для ЗРК Patriot.