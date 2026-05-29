Дума Иркутска поддержала предложения мэрии города по ограничению использования СИМ

IrkutskMedia, 29 мая. Дума Иркутска заслушала и поддержала предложения администрации города по использованию средств индивидуальной мобильности на территории общественных пространств и площадок. Обсуждение прошло на 23-м очередном заседании, которое провел председатель Евгений Стекачев.
Этот вопрос был рассмотрен в конце апреля на слушаниях по инициативе депутата по избирательному округу № 19 Сергея Юдина так как ситуация с безопасностью пешеходов и самих водителей электросамокатов стоит достаточно остро в городе. Почти за два года на территории Иркутска произошло 46 ДТП. В результате, пострадали 45 человек (17 из них — несовершеннолетние), один погиб.
В России существует практика регулирования СИМ и администрация Иркутска разработала свой нормативно-правовой документ, который и заслушали депутаты. Он будет проходить согласование прокуратуры и представлен на июньской думской неделе.
«Прежде всего, хочу заверить жителей нашего города, что ситуация находится на контроле и в ближайшее время будут введены соответствующие ограничительные меры. Это обусловлено существенным ростом числа происшествий, связанных с использованием электросамокатов. И мы обязаны оперативно реагировать на возникающие вызовы. Также есть информация, что на федеральном уровне готовится законопроект о регистрации их как транспортных средств и присвоении им регистрационных знаков. Это упростит контроль, в том числе через камеры фиксации», — отметил Евгений Стекачев.
В документе предложены зоны запрета движения СИМ:
- площадь графа Сперанского;
- сквер имени Кирова;
- мемориальный комплекс «Вечный Огонь»;
- улица Нижняя Набережная (в дни проведения массовых мероприятий);
- детские и спортивные площадки;
- пешеходные зоны шириной менее 1,5 метра.
Зоны ограничения скорости СИМ до 10 км/ч:
- улица Верхняя Набережная;
- сквер у кинотеатра «Россия»;
- парк «Комсомольский»;
- «Историко-мемориальный комплекс “Иерусалимская гора”
- Лисихинский парк, Сквер 300-летия Иркутска;
- бульвар Гагарина;
- остров Юность (в т.ч. территория амфитеатра);
- остров Конный;
- парк “Авиатор” (расположенный на пересечении ул. Байкальской-ул. Дыбовского, в том числе парк семейного отдыха в микрорайоне Солнечный);
- площадь Конституции;
- 130-й квартал;
- сквер на площади Декабристов;
- улица Урицкого;
- береговая территория реки Ушаковки в районе ул. Храмцовской;
- парк им. Парижской Коммуны;
- общественная территория по улице Якоби;
- парк Инициативной молодежи
- пешеходные переходы и прилегающие к ним территории в радиусе 5 метров; тротуары, примыкающие к остановкам общественного транспорта;
- территории, прилегающие к социальным объектам в радиусе 50 метров.
Ответственность за соблюдение правил на прокатных самокатах будут нести операторы, которые, в случае принятия нормативного акта, обязаны обеспечить автоматическое завершение аренды вне согласованных мест размещения.