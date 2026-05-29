Дума Иркутска поддержала предложения мэрии города по ограничению использования СИМ

Обсуждение прошло на 23-м очередном заседании, которое провел председатель Евгений Стекачев.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 мая. Дума Иркутска заслушала и поддержала предложения администрации города по использованию средств индивидуальной мобильности на территории общественных пространств и площадок. Обсуждение прошло на 23-м очередном заседании, которое провел председатель Евгений Стекачев.

Этот вопрос был рассмотрен в конце апреля на слушаниях по инициативе депутата по избирательному округу № 19 Сергея Юдина так как ситуация с безопасностью пешеходов и самих водителей электросамокатов стоит достаточно остро в городе. Почти за два года на территории Иркутска произошло 46 ДТП. В результате, пострадали 45 человек (17 из них — несовершеннолетние), один погиб.

В России существует практика регулирования СИМ и администрация Иркутска разработала свой нормативно-правовой документ, который и заслушали депутаты. Он будет проходить согласование прокуратуры и представлен на июньской думской неделе.

«Прежде всего, хочу заверить жителей нашего города, что ситуация находится на контроле и в ближайшее время будут введены соответствующие ограничительные меры. Это обусловлено существенным ростом числа происшествий, связанных с использованием электросамокатов. И мы обязаны оперативно реагировать на возникающие вызовы. Также есть информация, что на федеральном уровне готовится законопроект о регистрации их как транспортных средств и присвоении им регистрационных знаков. Это упростит контроль, в том числе через камеры фиксации», — отметил Евгений Стекачев.

В документе предложены зоны запрета движения СИМ:

  • площадь графа Сперанского;
  • сквер имени Кирова;
  • мемориальный комплекс «Вечный Огонь»;
  • улица Нижняя Набережная (в дни проведения массовых мероприятий);
  • детские и спортивные площадки;
  • пешеходные зоны шириной менее 1,5 метра.

Зоны ограничения скорости СИМ до 10 км/ч:

  • улица Верхняя Набережная;
  • сквер у кинотеатра «Россия»;
  • парк «Комсомольский»;
  • «Историко-мемориальный комплекс “Иерусалимская гора”
  • Лисихинский парк, Сквер 300-летия Иркутска;
  • бульвар Гагарина;
  • остров Юность (в т.ч. территория амфитеатра);
  • остров Конный;
  • парк “Авиатор” (расположенный на пересечении ул. Байкальской-ул. Дыбовского, в том числе парк семейного отдыха в микрорайоне Солнечный);
  • площадь Конституции;
  • 130-й квартал;
  • сквер на площади Декабристов;
  • улица Урицкого;
  • береговая территория реки Ушаковки в районе ул. Храмцовской;
  • парк им. Парижской Коммуны;
  • общественная территория по улице Якоби;
  • парк Инициативной молодежи
  • пешеходные переходы и прилегающие к ним территории в радиусе 5 метров; тротуары, примыкающие к остановкам общественного транспорта;
  • территории, прилегающие к социальным объектам в радиусе 50 метров.

Ответственность за соблюдение правил на прокатных самокатах будут нести операторы, которые, в случае принятия нормативного акта, обязаны обеспечить автоматическое завершение аренды вне согласованных мест размещения.