В Новосибирске начали обновлять тротуары на 13 участках

В Новосибирске начали обновление пешеходной инфраструктуры. Всего за сезон власти планируют привести в порядок 40 объектов. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Сейчас ремонт идет на 13 участках. Рабочие трудятся на улицах Кавалерийской, Даргомыжского, Тимирязева, Падунской, Смоленской, Алтайской, Пришвина, Вересаева, Кольцова, Алейской, Учительской и на Толмачевском шоссе.
Специалисты делают полный цикл работ: готовят основание, ставят новые бордюры и кладут асфальт. Главная цель — создать удобные маршруты для пешеходов. На местах работ установили временные знаки и ограничения, чтобы горожане могли безопасно ходить и ездить.