В Хабаровске прохожий украл у школьницы медицинский прибор

В Хабаровске у семиклассницы во время урока физкультуры украли рюкзак, в котором находился глюкопульт от инсулиновой помпы — прибор, необходимый для контроля уровня сахара в крови при диабете, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратилась жительница Индустриального района. Женщина рассказала, что дочь оставила рюкзак на турнике во время занятий на школьном стадионе. Когда урок закончился, вещи исчезли.
Помимо личных предметов в рюкзаке находился глюкопульт с зарядным устройством. Стоимость медицинского прибора заявительница оценила в 32 тысячи рублей. Для ребёнка с диабетом такое устройство — не просто техника, а часть ежедневной системы контроля состояния здоровья.
Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Индустриального района, ранее судимый за квартирную кражу и угрозу убийством.
По данным полиции, мужчина проходил мимо школьного стадиона и заметил оставленный рюкзак. Он решил, что внутри могут находиться смартфон или другие ценные вещи, и забрал его.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили похищенный глюкопульт, изъяли его и вернули школьнице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.