Энтомолог Хряпин назвал лучший способ избавиться от комаров в доме

Избавиться от уже залетевших в помещение комаров и предотвратить их повторное появление помогают два простых решения, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru энтомолог Роман Хряпин.
Для уничтожения насекомых внутри дома или квартиры специалист порекомендовал испаряющие устройства.
«В таком случае лучше применять специальные электрофумигаторы, которые испаряют летучие пиретроиды в воздух помещения. Таким образом все комары у нас как минимум попадают и перестанут кусать, а как максимум — погибнут», — объяснил Хряпин.
Вторым и наиболее надёжным способом защиты он назвал установку механического барьера.
«Естественно, очень полезно бывает защищать окна москитными сетками, чтобы комары просто не влетали в помещение. Это самое надёжное средство — механический барьер, про который ни в коем случае нельзя забывать», — обозначил специалист.
Как сообщалось, сразу в нескольких регионах России произошло нашествие комаров. Большое количество этих насекомых наблюдается в Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской областях и в Башкирии. Местные жители отмечают, что в этом году массовое появление комаров началось на 3−4 недели раньше, чем обычно.
Кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, что массовые скопления комаров на юге России являются естественным брачным ритуалом насекомых и не представляют угрозы для людей.