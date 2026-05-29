Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор приостановил продажу 64,5 миллионов единиц воды «Джермук»

Роспотребнадзор приостановил реализацию 64,5 миллионов единиц воды «Джермук».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор направил доппоручение оператору системы «Честный знак» о приостановке реализации в РФ 64,5 миллионов единиц воды «Джермук», сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором направлено дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки “Честный знак” о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 миллионов единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды “Джермук”, — говорится в сообщении.

Основанием для поручения стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.

«С начала 2026 года по поручению Роспотребнадзора оператором государственной системы маркировки “Честный знак” уже заблокирована реализация 38,4 миллиона единиц бутилированной воды “Джермук” в рознице и онлайн-каналах», — заключили в Роспотребнадзоре.