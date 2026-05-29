На красноярском рынке изъяли 44 кг мяса без ветдокументов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на продуктовом рынке «Енисейский привоз» изъяли и уничтожили 44 кг мяса, которое реализовывалось с нарушением ветеринарных требований.
В мае специалисты краевого Управления Россельхонадзора по требованию краевой прокуратуры провели инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя, продававшего говядину и баранину.
По данным ведомства, во время проверки выявлены грубые нарушения ветеринарного законодательства. В частности, охлажденная баранина в тушах и четвертинах продавалась без ветеринарно-санитарной экспертизы и без оформления сопроводительных документов в системе «Меркурий» ФГИС «ВетИС».
В Россельхознадзоре отмечают, что несанкционированный ввоз и реализация мяса без согласования с государственной ветеринарной службой могут создать риск заноса опасных возбудителей болезней животных на территорию региона.
Мясо весом 44 кг изъяли из оборота и уничтожили в специализированной организации.
В отношении предпринимателя возбуждены административные дела по статьям о нарушении ветеринарных правил и правил перевозки, хранения, переработки и реализации продукции животноводства.