СМИ: В Испании из-за аномальной жары погибли не менее 36 человек

Последней жертвой стал 80-летний житель муниципалитета Алава в Стране Басков. Мужчина скончался 27 мая. В региональной медицинской службе уточнили, что он страдал сердечно-сосудистым заболеванием. В тот же день температура в регионе поднялась до 39 градусов, в больницы были доставлены 34 человека из-за тепловых обмороков, говорится в сообщении.