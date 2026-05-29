СМИ: В Испании из-за аномальной жары погибли не менее 36 человек

Жертвами аномальной жары в Испании стали не менее 36 человек. Высокие температуры в стране сохраняются с середины мая. Об этом в среду, 27 мая, сообщило испанское телевидение La Sexta со ссылкой на данные местной службы здравоохранения.
Последней жертвой стал 80-летний житель муниципалитета Алава в Стране Басков. Мужчина скончался 27 мая. В региональной медицинской службе уточнили, что он страдал сердечно-сосудистым заболеванием. В тот же день температура в регионе поднялась до 39 градусов, в больницы были доставлены 34 человека из-за тепловых обмороков, говорится в сообщении.
Ранее невероятная жара в Австралии, которую называют «черной», привела к гибели тысяч летучих лисиц. Добровольцы обнаружили горы мертвых животных в парке Бримбанк, который расположен в Мельбурне. В Южной Австралии погибло около 1000−2000 особей, в штате Виктория — тысячи, а в Новом Южном Уэльсе — до 1000.
В прошлом году из-за аномальной жары в европейских странах в период с 22 июня по 2 июля погибли более 2,3 тысячи человек. Температура воздуха в регионе в эти дни достигала плюс 40 градусов.