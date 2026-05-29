БПЛА столкнулся с жилым домом в Галаце, пострадали два человека

В румынском городе Галац, расположенном на границе с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. Об этом сообщила Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU).
В ведомстве уточнили, что после падения дрона загорелась квартира на 10-м этаже жилого дома. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники IGSU, подразделения МВД и специализированные группы SRI.
По предварительной информации, пострадали два человека. Жильцы загоревшейся квартиры смогли эвакуироваться самостоятельно. На данный момент информации о погибших не поступало.
Ранее KP.RU сообщал, что беспилотники ВСУ нарушили воздушное пространство Латвии. Один из дронов потерпел крушение на территории нефтебазы, были повреждены четыре резервуара. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что аппарат следовал со стороны Украины в направлении России.