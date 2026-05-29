В Хабаровске приезжий из Приморья ударил девушку после отказа в знакомстве

В Хабаровске сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 41-летнего жителя Приморского края, который ударил девушку во время конфликта на Комсомольской площади, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратилась 24-летняя жительница краевого центра. По её словам, вечером на площади к ней и подруге подошёл незнакомый мужчина с признаками алкогольного опьянения и попытался завязать разговор. Общение переросло в конфликт, во время которого мужчина ударил девушку в область головы, а затем ушёл.
Личность нарушителя сотрудники уголовного розыска и участковые отдела полиции № 4 установили после изучения записей с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что мужчина приехал в Хабаровск из Приморья. По данным полиции, он доставил в город автомобиль, купленный знакомыми, снял номер в гостинице в Железнодорожном районе и несколько дней употреблял алкоголь.
После конфликта на Комсомольской площади приезжий вернулся в гостиницу, где его позже нашли полицейские.
В отношении мужчины составлен административный материал по статье «Побои». Документы направлены в мировой суд для рассмотрения.
Ранее информация о конфликте появилась в социальных сетях. Пользователи сообщали, что причиной агрессии мог стать отказ девушки от знакомства.