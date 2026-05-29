В Хабаровске приезжий из Приморья ударил девушку после отказа в знакомстве

В полицию обратилась 24-летняя жительница краевого центра. По её словам, вечером на площади к ней и подруге подошёл незнакомый мужчина с признаками алкогольного опьянения и попытался завязать разговор. Общение переросло в конфликт, во время которого мужчина ударил девушку в область головы, а затем ушёл.