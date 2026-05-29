Депутат Говырин: Часть пенсий в июне выплатят досрочно из-за Дня России

Депутат уточнил, что перенос произойдёт автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно. Те, кто обычно получает пенсию 6 и 7 июня, увидят средства на счетах уже 5 июня. А получатели с датами зачисления 12, 13 и 14 июня получат деньги 11 июня. Такой же принцип действует для выплат, приходящихся на субботу и воскресенье 20−21 июня (перечислят 19 июня) и 27−28 июня (переведут 26 июня).