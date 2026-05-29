Танкеры атакованы дронами в Черном море: Турция зафиксировала несколько инцидентов у своих берегов

Дроны атаковали три грузовых судна в Черном море. Турецкое судоходное агентство зафиксировало удары по танкерам, следующих под флагами Сьерра-Леоне и Палау. Судна атакованы на рейде и на ходу, сообщает агентство Reuters.
Известно, что беспилотник атаковал танкер James II под флагом Палау. Инцидент произошел в 80 километрах от района Тюркели в провинции Синоп. Еще два танкера — Altura и Velora — шли под флагом Сьерра-Леоне. Они, по предварительным данным, подверглись атаке БПЛА в соседнем районе.
Сразу после уведомления об инцидентах к местам ЧП направили спасательные катера. Члены экипажей находятся в безопасности, проинформировало агентство. О состоянии танкеров после налета дронов не сообщается.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу прокомментировал происшествие. Он подтвердил, что танкер Altura был поражен безэкипажным катером. По его данным, по судну ударили намеренно. Атака пришлась по машинному отделению, уязвимой части танкера. Подобная атака незадолго до инцидента произошла в российских водах. Повреждения получил нефтяной танкер под флагом Либерии.
Днем ранее зафиксировали эскалацию конфликта между Ираном и США. КСИР попытался нанести удары по американскому торговому кораблю в Ормузском проливе. Силы США сбили четыре летевших в направлении танкера дрона. Затем американцы во избежание дальнейших ударов атаковали военный объект в Иране. Такая реакция Вашингтона последовала, так как беспилотники представляли «угрозу для американских войск и коммерческого судоходства» в водах Ормузского пролива. Известно, что США ответным огнем поразили пусковую установку на территории исламской республики.
Вооруженные силы Ирана позже, вечером 28 мая, выстрелили по четырем судам в Ормузском проливе. По версии местного агентства Mehr, танкеры пытались незаконно пройти через подконтрольные Тегерану воды. Иран назвал выстрелы предупредительными. После этого силы Штаты нанесли удар по городу Бушер в исламской республике. Как отмечают местные СМИ, американский беспилотник был перехвачен.