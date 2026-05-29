Афиша на 30, 31 мая. Куда пойти в выходные дни в Перми?

30 мая.
Арт-пространство11.00−19.00 | Другие круги. Персональная выставка Агнии Шаньгиной «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Персональная выставка Дениса Лобовикова «Perm.red_Пермь. Красный» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Персональная выставка Константина Собянина «Живопись» | 12+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+11.00, 13.00 | Как читать почву. Экскурсия | 6+
Детский центр «Кот Морковкин»18.30 | Интерактивный кукольный спектакль «Я — весёлый Колобок!» | 0+
ДК им. Калинина9.00−22.00 | Художественная выставка с индустриальными видами «Юбилейная палитра: город, завод, эпоха» | 12+
Дом актёра19.00 | Пиковая дама | 12+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка живописи Молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников России «По пути» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Романовы | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Женщины на войне. 1941−1945 | 12+Сила в единстве, выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Три века истории Перми | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Космос всегда мечта, нумизматическая фотовыставка | 6+Экспедиция продолжается, этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | История одеколонов | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Планетарий10.30 | Лунные сказки | 6+12.00 | Почемучкин сон | 6+15.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+17.30 | Мифы и легенды о звёздном небе | 6+19.00 | Тайны тёмной материи. Секреты космоса | 12+
Стадион «Звезда»13.00 | Футбольный матч «Звезда-2005» — «Рязань-ВДВ» | 0+18.00 | Футбольный матч «Амкар» — «Кубань» | 0+
Театр «Белая Овца»19.00 | Поэтический театр «Марина Цветаева: “Я просто люблю” | 12+
Театр «Век жизни»15.00 | Шинель | 16+18.00 | Носферату | 16+
Театр «Данилин»12.00 | Фокус-покус | 6+18.00 | Фокусы со всего мира | 6+
Театр «У Моста»18.00 | Мещане | 16+18.00 | Ханума | Новый зал | 12+
Театр кукол13.30 | Чёрная курица, или Подземные жители | 6+11.00 | Принцесса на горошине | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского15.00 | Городская сюита. Стартовая точка — фойе театра | 16+
Театр юного зрителя12.00 | Царевна-Лягушка | 6+
Театр-Театр11.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+15.00, 18.00 | Недоросль. Дневник Митрофана | ТМТ | 12+15.00, 19.00 | Тео — театральный капитан | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка Виктории Кочеровой «За глаза прошедшее» | 12+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Закулисье» | 0+
31 мая.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Персональная выставка Агнии Шаньгиной «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Персональная выставка Дениса Лобовикова «Perm.red_Пермь. Красный» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+11.00 | Рассада. Музейное занятие | 6+13.00 | Как читать почву. Экскурсия | 6+15.00 | Дендрология. Музейное занятие | 6+
ДК «Искра»17.00 | Дмитрий Иващенко | 6+
ДК им. Калинина9.00−22.00 | Художественная выставка с индустриальными видами «Юбилейная палитра: город, завод, эпоха» | 12+
ДК им. Кирова17.00 | Отчётный концерт «Кинокомпания 2dancekids представляет» | 0+
Дом актёра19.00 | Слухи | 18+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка живописи Молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников России «По пути» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Женщины на войне. 1941−1945 | 12+Сила в единстве, выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Три века истории Перми | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Космос всегда мечта, нумизматическая фотовыставка | 6+Экспедиция продолжается, этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 (12+15.00 | Концерт духового оркестра Кадетской роты им. капитана В. Н. Татищева. В программе: вальсы, военные марши, эстрадные мелодии, попурри на темы русских народных песен, хиты группы «Кино» в оригинальной аранжировке | Фойе речного вокзала. По окончании — экскурсия по экспозиции "Три века истории Перми | 6+
Музей сладостей «Конфектория»16.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 12+
Планетарий10.30 | Хрумка и волшебная ракета | 6+12.00 | Путеводные звёзды | 6+15.00 | Где живёт Земля | 6+17.30 | В глубины Вселенной | 12+
Театр «Белая Овца»18.00 | Дерево превращений | 6+
Театр «Век жизни»13.00 | Сказка для всей семьи «Аленький цветочек» | 6+
Театр «Данилин»12.00 | Праздник детских чудес | 0+15.00 | Экскурсия в музей магии и волшебства | 0+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Мещане | 16+18.00 | Ханума | Новый зал | 12+
Театр кукол13.30 | Чёрная курица, или Подземные жители | 6+11.00 | Принцесса на горошине | 0+15.00 | Мастерская гримёра. Мастер-класс по изготовлению белого грима и ангруаза | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского19.00 | Детский симфонический концерт | 6+
Театр Сергея Дроздова21.00 | Монодрама «Мой Гамлет» | 18+
Театр-Театр11.00 | Театр на ладошке. Весна | Театр-Тятрик | 0+15.00, 18.00 | Недоросль. Дневник Митрофана | ТМТ | 12+17.00 | Тео — театральный капитан | Театр-Тятрик | 6+18.00 | Лимб | ДК Солдатова | 12+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка Виктории Кочеровой «За глаза прошедшее» | 12+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Закулисье» | 0+
Частная филармония «Триумф»19.00 | Квентин Мур (США). Ритм-энд-блюз и соул из Техаса | 12+