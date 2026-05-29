Рекорд за десять лет: Европу накрыла волна сифилиса и гонореи

Проблема роста ИППП актуальна не только для Европы, но и для других регионов мира. По данным ВОЗ, ежегодно в мире более 340 миллионов человек в возрасте 15−49 лет заражаются инфекциями, передающимися половым путем. В России также наблюдается схожая тенденция: с 2020 по 2024 год заболеваемость сифилисом увеличилась на 63% — с 15,3 тыс. до 25,1 тыс. случаев, причем особенно заметен рост среди мужчин старше 40 лет. В то же время заболеваемость гонореей за этот период снизилась на 64%.