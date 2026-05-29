Рекорд за десять лет: Европу накрыла волна сифилиса и гонореи

Доцент Университета Сиены Эмануэле Тровато связал рекордный рост заболеваемости половыми инфекциями в Европе с распространением приложений для знакомств и другими изменениями в сексуальном поведении. Согласно новым данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году показатели заболеваемости сифилисом и гонореей достигли в Европе максимальных за более чем десятилетие значений, сообщил итальянский врач РИА Новости.
На ситуацию обратили внимание после публикации отчета ECDC 21 мая. Согласно документу, по итогам 2024 года число заболевших гонореей составило 106 331 человек, что на 4,3% выше показателя 2023 года и на 303% — уровня 2015 года. Количество зараженных сифилисом за тот же период превысило 45,5 тыс. — более чем вдвое больше, чем десятью годами ранее.
Специалист по дерматологии и венерологии Тровато, комментируя эти цифры, обратил внимание на тенденции последних лет в сексуальном поведении, особенно среди молодежи и групп риска. По его словам, фиксируется более частая смена случайных партнеров, ускорение установления контактов и, в некоторых случаях, менее частое использование презервативов.
Отдельно врач выделил влияние технологий. По его оценке, распространение приложений для знакомств также облегчило и ускорило возможность сексуальных контактов, что внесло вклад в статистику.
Эксперт подчеркнул, что было бы упрощением объяснять ситуацию только изменениями в поведении или прогрессом в диагностике, однако оба этих аспекта играют значительную роль.
Еще одним важным фактором Тровато назвал растущую доступность доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP). Эти препараты человек принимает до потенциального контакта с вирусом, что значительно снижает риск заражения ВИЧ. Однако, по мнению врача, это изменило восприятие риска других бактериальных инфекций — сифилиса и гонореи — и косвенно способствовало снижению использования барьерных методов контрацепции в некоторых группах населения.
При этом специалист призвал не недооценивать роль улучшенных методов скрининга и диагностики. Сегодня в Европе доступны более чувствительные и быстрые тесты, а в ряде стран уделяется повышенное внимание выявлению бессимптомных инфекций, особенно в группах риска. Поэтому часть случаев, которые ранее остались бы незамеченными, теперь фиксируется.
Врач заключил, что наблюдаемый рост отражает как реальное ухудшение эпидемиологической ситуации, так и повышенные возможности систем здравоохранения по выявлению таких инфекций.
Проблема роста ИППП актуальна не только для Европы, но и для других регионов мира. По данным ВОЗ, ежегодно в мире более 340 миллионов человек в возрасте 15−49 лет заражаются инфекциями, передающимися половым путем. В России также наблюдается схожая тенденция: с 2020 по 2024 год заболеваемость сифилисом увеличилась на 63% — с 15,3 тыс. до 25,1 тыс. случаев, причем особенно заметен рост среди мужчин старше 40 лет. В то же время заболеваемость гонореей за этот период снизилась на 64%.
Читайте также: Ракета Безоса взорвалась на испытаниях, причину аварии ищут.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.