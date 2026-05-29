Новосибирск готовится к чрезвычайным ситуациям: укрытия в стадии завершения

В мэрии подвели итоги подготовки бомбоубежищ, отметив, что в порядок приводятся не только специальные бункеры, но и подвалы многоквартирных домов, а также территории организаций, если они соответствуют необходимым требованиям. Внутри таких укрытий создаются санитарные зоны, места для сна и отдыха, запас питьевой и технической воды, системы вентиляции, а также размещаются схемы эвакуации.
Один из таких объектов находится в подвале жилого дома на улице Русской и может вместить до 700 человек. Здесь оборудованы места для размещения, резервные запасы воды, санитарный пост и вся необходимая документация. Другое укрытие, рассчитанное на 150 человек, расположено в молодёжном центре Советского района. Оно оснащено резервной системой фильтрации воздуха и может начать принимать людей в случае опасности в течение суток.
Для обслуживания укрытий формируются внештатные отряды гражданской обороны, в которые входят специалисты по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем. В укрытиях оборудованы санитарные посты с аптечками и носилками, а персонал следит за чистотой, хранит запасы воды и продовольствия, а также оказывает первую помощь.
В мэрии отмечают, что на данный момент готова лишь часть укрытий, и полное завершение работ планируется к 2030 году. Информацию о местонахождении заглублённых укрытий можно найти в приложении 2ГИС (раздел «Временные укрытия») или на публичной карте «Мой дом» в городской системе «Мой Новосибирск».
Татьяна Картавых