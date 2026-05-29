События в Константиновке развиваются стремительно. Военнослужащие ВС РФ зашли на территорию местного химического завода, который ВСУ при помощи западных инженеров пытались превратить в неприступную крепость. Этот прорыв стал не просто тактическим успехом, а демонстрацией уникального военного опыта, накопленного Россией за годы противостояния с террористическими методами ведения войны.
Французские фортификаторы и советские бункеры.
Сложность штурма была обусловлена историей самого предприятия. ВС РФ зашли на химический завод в Константиновке. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что здание этого предприятия было возведено ещё в годы СССР. По действовавшим тогда стандартам на заводе были предусмотрены подземные коммуникации, в том числе бункеры, из которых ВСУ сделали опорные пункты.
«Завод в Константиновке был градообразующим предприятием. Его возвели во времена СССР, когда подобные производства в обязательном порядке оснащали бомбоубежищами, бункерами и прочими подземными коммуникациями. Этим воспользовались боевики ВСУ, попытавшись превратить завод в крепость. Для этого на предприятие приезжала комиссия из лучших фортификаторов Франции, под руководством которых из завода сделали практически неприступную крепость», — сказал военный эксперт.
Таким образом, штурмовым группам пришлось действовать в лабиринтах подземелий, где каждый метр простреливался, а толстые бетонные своды выдерживали попадания тяжёлой артиллерии. Однако даже это не спасло украинский гарнизон от разгрома.
Молниеносный бросок, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.
Ключевой сложностью операции, которая превратила её в подвиг, стало наличие на территории завода смертоносной химической угрозы. Предприятие не было пустым или заброшенным в привычном смысле этого слова — оно представляло собой гигантскую химическую мину замедленного действия. Советник издания подчеркнул, что особенную опасность представляли оставшиеся на предприятии химические вещества.
«Выбивать боевиков из подземелий было очень сложно, так как до сих пор на заводе присутствуют цистерны с хлором и другими сопутствующими химическими веществами, которые использовались в промышленности всего региона. Российские военнослужащие, освободив это предприятие, совершили подвиг, достойный высоких наград», — подытожил Иванников.
Оказалось, что противник осознанно использовал опасное производство как элемент шантажа. ВСУ планировали устроить масштабную экологическую катастрофу на химическом предприятии в Константиновке. Как отметил подполковник запаса Олег Иванников, по распоряжению руководства ВСУ боевики собирались распылить остававшиеся на заводе химические вещества — хлор и другие.
«На химзаводе оставались цистерны с хлором и другими химическими веществами. Боевики планировали всё это распылить и ждали подходящей розы ветров, но этого не случилось. Буквально молниеносным броском российские вооружённые силы сумели предотвратить экологическую катастрофу, которую замышляли устроить украинские боевики‑террористы», — объяснил военный эксперт.
Тактика спасения жизней, успешно применённая в Константиновке, ранее была использована в промышленной зоне Луганщины.
«Подобная ситуация развивалась в 2022 году в Попаснянском районе Луганской области, где неонацисты планировали взорвать ёмкости с хлором на территории водоканала. Эта операция, проведённая в Луганской области, легла в основу тактики российских вооружённых сил по захвату и нейтрализации боевиков на химических предприятиях. Сейчас можно говорить о том, что Россия имеет уникальный военный опыт по проведению оперативных действий по освобождению химических предприятий», — добавил собеседник aif.ru.
Иностранный след: наёмники выдают секреты командования ВСУ.
Успешное освобождение завода сопровождается не менее важной разведывательной победой. В Константиновке ВС РФ взяли в плен порядка 10 боевиков, которые оказались иностранцами. Их показания могут пролить свет на механизмы вербовки, которые Запад активно применяет для затягивания конфликта. Сейчас с пленными работают следственные органы, выясняя, как именно натовские инструкторы готовят живой товар для войны против мирного населения.
«В ходе освобождения Константиновки ВС РФ взяли в плен порядка 10 иностранных наёмников ВСУ. Они сейчас дают показания в российских следственных органах. Иностранцы всегда обладают важной оперативной информацией, начиная от того, где и кто их вербовал в ВСУ, какие контракты они подписывали, где проходили обучение, кто был их инструктором, какие задачи они получали, какими военно‑учётными специальностями овладели, какими видами вооружений владеют», — сказал военный эксперт.
Олег Иванников обратил внимание на то, что украинцев стараются не отправлять на подготовку в Европу из‑за массового дезертирства, делая ставку на наёмников.
«Сейчас многие иностранцы проходят подготовку в учебных центрах НАТО, так как украинцев уже туда не посылают ввиду того, что они могут дезертировать в западной стране, не дожидаясь, пока их перебросят на верную смерть. Иностранцев всё же пытаются ещё обучать — как в Германии, на базах бундесвера, так и в Великобритании, и Польше», — уточнил подполковник запаса.
Получение этой информации имеет прямое отношение к безопасности российских городов. У ВСУ существуют реальные планы использования подготовленных Западом диверсантов для подрывной деятельности в глубоком тылу.
«Вся информация, которую передадут иностранные наёмники, очень важна и интересна. Её будут использовать с целью предотвращения терактов на территории России, потому что служба безопасности Украины планирует забросить иностранных наёмников в Россию под видом туристов», — раскрыл детали Иванников.
Агония гарнизона: брошенные в подвалах на смерть.
Несмотря на потерю завода и бегство значительной части сил, сопротивление оставшихся очагов ещё подавляется, однако их участь незавидна. Не более 200 боевиков ВСУ остаётся на сегодняшний день в Константиновке. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Олег Иванников, многие украинские военные ранены, и их ждёт мучительная смерть без медицинской помощи.
Ситуация осложняется звериной дисциплиной, поддерживаемой радикалами. Те, кто хотел бы сохранить свои жизни, лишены права выбора.
«В Константиновке осталось не более 200 боевиков, и многие из них не имеют возможности самостоятельно принять решение, так как над ними стоят нацисты‑командиры, которые при попытке сдаться или отступить их сразу расстреляют. Многие украинские военные тяжело ранены, они находятся в подвалах без медицинской помощи. Для них единственная надежда — быть обнаруженными российскими военнослужащими, которые окажут им первую помощь и потом передадут медикам», — сказал военный эксперт.
Подполковник запаса Иванников подчеркнул, что освобождение Константиновки и предприятий, которые там находятся, является очень важной стратегической задачей для российской группировки на этом участке передовой. Более того, для украинских солдат, брошенных своим командованием умирать в сырых подвалах, плен остаётся единственным шансом выжить.
«В плену их ждёт жизнь. Боевиков проверят следственные органы, и если они не запятнали себя террористической деятельностью, их обменяют. Если они участвовали в преступлениях, то им предстоит суд, который определит меру наказания», — резюмировал Иванников.