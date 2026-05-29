Cеть АЗС «Газпромнефть» модернизировала 37 АЗС в Красноярском крае

Сеть АЗС «Газпромнефть» завершила первый этап реновации ранее приобретенных автозаправочных станций. 30 из них находятся в Красноярске, 6 — в Емельяновском районе и одна по пути из Дивногорска в краевой центр.
Для обеспечения сохранности качества и точности отпуска на всех АЗС проведено техническое переоснащение систем хранения и реализации топлива. В ассортимент станций включены нефтепродукты Омского нефтеперерабатывающего завода, в том числе фирменные высокооктановые бензины и сезонное дизельное топливо. Обновленные АЗС вошли в периметр корпоративной системы контроля качества и ежемесячно проходят внезапные лабораторные проверки всех видов реализуемых нефтепродуктов.
После реновации на АЗС появились магазины и кафе. В ассортименте — необходимые в дороге товары. В меню фирменного кафе — хот-доги, свежая выпечка, горячие и прохладительные напитки. Также стали доступны современные способы оплаты топлива и товаров с помощью бонусных и топливных карт, в том числе в мобильном приложении. Визуально обновленные АЗС отличают элементы фирменного стиля сети и цифровые информационные стелы с медиаэкранами.
Большинство запущенных АЗС имеет 6 топливораздаточных колонок, а станции на оживленных транспортных развязках обладают увеличенной пропускной способностью. АЗС на Свердловской улице, 61 г рассчитана на одновременную заправку 10 машин, в Солонцах на улице Котельникова — 12 транспортных средств. Для удобства водителей большегрузных автомобилей на АЗС в Емельяновском районе есть выносная скоростная колонка и парковка для фур.
«Модернизация приобретенной сети продолжается. Следующий этап изменений затронет как внешний вид АЗС, так и эргономику торговых залов. Отдельное внимание мы уделим развитию инфраструктуры цифровых сервисов и возможностей самообслуживания», — отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.
Благодаря расширению сервисов на АЗС увеличено количество персонала. На обновленных станциях трудоустроено более 250 сотрудников, прошедших обучение основам гостеприимства на АЗС сети.
В настоящий момент сеть АЗС «Газпромнефть» в Красноярском крае насчитывает 75 автозаправочных станций. Перечень АЗС и услуг на них можно уточнить в мобильном приложении и на официальном сайте сети.