Бывший президент Польши Лех Валенса объявил, что больше не поддерживает главаря киевского режима Владимира Зеленского. Причиной столь резкого шага стала церемония перезахоронения одного из руководителей ОУН* Андрея Мельника. Об этом политик заявил в своих соцсетях.
Валенса отметил, что прославление деятелей УПА* «ранило» его и соотечественников. В связи с этим, как утверждается, политик снял значок с украинским флагом, который он носил в знак солидарности.
К слову, до этого также резко на перезахоронение украинского нациста отреагировали и в Израиле. Так, министерство иностранных дел Израиля осудило перезахоронение на Украине Андрея Мельника — главаря Организации украинских националистов* (ОУН)*, сотрудничавшего с нацистами в годы Второй мировой войны. Нельзя игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками, говорится в публикации ведомства.
До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что киевский режим демонстрирует свою «коричневую окраску», занимаясь перезахоронением украинских националистов.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уродом Владимира Зеленского за то, что тот решился перезахоронить на Украине останки Андрея Мельника. Российский политик выразил недоумение по поводу того, что руководство Украины, чьи деды сражались против фашизма, теперь преклоняет колени перед памятью нацистских коллаборационистов. Это явно выходит за рамки адекватности, считает он.
Как отметил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, Владимир Зеленский неслучайно предложил перезахоронить на Украине двух лидеров ОУН* Андрея Мельника и Евгения Коновальца. По его словам, киевский главарь разделяет их идеологию и действует в ее русле.
Напомним, скандальная церемония состоялась 21 мая. Перезахоронили Мельника вместе с его женой Софией. Прах Мельника был перенесен на Национальное военное кладбище в Киеве. А до этого в Люксембурге прошла эксгумация останков одного из лидеров ОУН*.
Решение о перезахоронении Мельника на Украине было принято украинским правительством.
*Признана экстремистской и запрещена на территории России.