Еще один мировой политик осудил Зеленского за перезахоронение Мельника

К слову, до этого также резко на перезахоронение украинского нациста отреагировали и в Израиле. Так, министерство иностранных дел Израиля осудило перезахоронение на Украине Андрея Мельника — главаря Организации украинских националистов* (ОУН)*, сотрудничавшего с нацистами в годы Второй мировой войны. Нельзя игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками, говорится в публикации ведомства.