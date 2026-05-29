«Перезагрузка» Дома учёных началась в Нижнем Новгороде

Структурная реорганизация Нижегородского дома учёных инициирована министерством науки и высшего образования Нижегородской области. Об этом ИА «Время Н» сообщил глава министерства Виктор Анисимов.
Речь идеи не просто о смене вывески на доме под номером 25 по улице Октябрьская в Нижнем Новгороде, а создание мощной синергии для развития науки в регионе, подчеркнул министр.
«Дом учёных станет площадкой для коммуникаций между различными вузами и научными коллективами. Здесь будет проводиться стратсессии, генерироваться новые идеи», — пояснил Виктор Анисимов.
Обязанности директора реорганизованного учреждения — ГБУ ДПО «Нижегородский Дом ученых» — исполняет Галина Ремизова.
«Наука требует регулярного развития, поэтому мы вывели на новый уровень нашу образовательную деятельность. Учебно-методический отдел реализует гибкие и востребованные программы дополнительного профессионального образования, позволяя специалистам получать актуальные компетенции без отрыва от основной деятельности. Отдел продвижения и сопровождения проектов обеспечивает логистическое и организационное сопровождение мероприятий — от небольших семинаров до крупных фестивалей», — рассказала она.
Также продолжается выпуск научного журнала «Поиск НН», совместная деятельность с филиалом Российского общества «Знание» в Нижегородской области, ведущими вузами региона.
«Уверен, что Нижегородский дом учёных станет надёжной опорой в реализации научно-образовательных и просветительских инициатив», — заключил Виктор Анисимов.
Справка.
Трехэтажное здание дома № 25 по улице Октябрьская в Нижнем Новгороде было построено в конце XIX века. Сначала в нем размещалась ремесленная управа, в 1920-х годах — Дом научно-технических работников, с 1937 года — Дом учёных. Строение имеет статус объекта культурного наследия.