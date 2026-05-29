В ГД предложили дать время для показа документов перед эвакуацией транспорта

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направит на отзыв правительству РФ проект закона, предполагающий приостановку эвакуации транспортного средства на спецстоянку на 15 минут, чтобы дать владельцу время на сбор документов для подтверждения им права управления. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно пояснительной записке, задержание — платное перемещение и хранение на специализированной стоянке, нарушающего правила остановки или стоянки транспортного средства, может прекратиться на месте задержании в присутствии лица, которое имеет право управлять им, если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора.
Проектом закона предусматривается введение приостановки начала движения эвакуатора на 15 минут по заявлению человека, который сообщил о праве управлять задержанным транспортным средством. Этот срок позволит владельцу принести и предоставить документы, необходимые для его управления. Кроме того, предлагается законодательно закрепить возможность доступа в салон задержанного транспортного средства, если документы оставлены в салоне, что исключит возможности для злоупотребления со стороны должностных лиц.
«Эвакуация транспортных средств на спецстоянку производится очень быстро, и зачастую возникает ситуация, когда водитель успевает прибыть на место до начала задержания, но, в силу обстоятельств, не может предъявить полного пакета документов, необходимых для управления транспортным средством, хотя имеет возможность представить его в кратчайшие сроки (например, документы находятся в рядом расположенной квартире, в салоне задержанного автомобиля и т. п.)», — говорится в записке.