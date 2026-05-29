В Забайкалье молодым семьям дадут жилищную субсидию

Выплату можно использовать только на покупку жилого помещения в собственность на территории Забайкальского края. Размер субсидии составляет 1,6 млн руб. для полной семьи и 1,2 млн руб. для неполной семьи. Получателями могут стать студенты очной формы обучения по программам СПО и вузов, государственные гражданские и муниципальные служащие со стажем не менее одного года.