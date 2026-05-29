Рейс в Анталью из Волгограда отменен из-за плана «Ковер»

В аэропорту Волгограда фиксируются задержки и отмена авиарейсов из-за террористической.

В аэропорту Волгограда фиксируются задержки и отмена авиарейсов из-за террористической атаки, которой подвергся регион, и введенного в связи с этим Росавиацией плана «Ковер». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани, отменен самолет в Анталью, который должен был вылететь около часа ночи. Также время прибытия борта из Москвы смещено с 23−10 ч. 28 мая на 8−00 ч. 29 мая, а рейс из Еревана прибудет вместо 9−20 ч. В 11−20 ч. Задержан и вылет самолета в Санкт-Петербург.

Напомним, сегодня ночью украинский БПЛА атаковал многоэтажку на улице Вершинина, 2 в Волгограде. Как сообщал губернатор Волгоградской области, к счастью, было повреждено остекление, никто не пострадал. Жители дома были эвакуированы. Аэропорт Волгограда не работал с 22−04 ч. 28 мая.

