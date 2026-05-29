Дюжаррик: ВОЗ оценивает вспышку Эболы как третью по величине в истории

Всемирная организация здравоохранения оценивает вспышку Эболы в Конго как третью по величине в истории наблюдений, заявил представитель генсека Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик.
Кроме того, по его словам, в медучреждении в Итури зафиксирован первый случай выздоровления пациента.
Дюжаррик напомнил, что заболевание распространилось на 13 санитарных зон. Зарегистрировано более 1000 предполагаемых случаев инфицирования, в частности, речь идёт о 121 подтверждённом случае и 17 летальных исходах. Среди погибших — шесть медицинских работников.
Представители Всемирной организации здравоохранения признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.
По данным Reuters, не менее 25 больных совершили побег из медицинского учреждения в Конго в период введения карантинных мер в связи с распространением вируса Эболы.