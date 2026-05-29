В Красноярском крае детей вместе с родителями зовут в профориентационный тур

Служба занятости Красноярского края реализует профориентационный проект — «Семейный ПрофТур».
Старшеклассников вместе с родителями приглашают на экскурсии к работодателям. Участников туров знакомят с производственным процессом и информируют о востребованных специальностях. Кроме того, молодежи дают возможность попробовать себя в профессии на симуляторах или при выполнении несложных манипуляций на действующем оборудовании.
К примеру, в Норильске «Семейный ПрофТур» организовали на мясоперерабатывающий комбинат. Молодежь больше узнала о предприятии, его кадровой потребности и перспективах развития. Кроме того, участникам встречи предложили варианты временной занятости в свободное от учебы время.
«В профтурах участвуют ребята, которые стоят перед выбором будущей специальности. Мы помогаем им в профессиональном самоопределении с учетом кадровой потребности экономики. Ориентируем их на востребованные профессии, чтобы в будущем они успешно нашли работу. Для лучшего результата привлекаем их родителей, чье мнение для детей имеет большое значение», — прокомментировал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Напомним, по инициативе губернатора Михаила Котюкова Красноярский край в числе первых присоединился к федеральному проекту по профориентации. Сегодня регион — один из лидеров России в этом направлении.
На профтурах ребятам дают знания о рынке труда, потенциальных работодателях, целевом обучении под гарантированное трудоустройство. В организации экскурсий на предприятия службе занятости помогают добровольцы краевого профориентационного движения «Твои горизонты» — старшеклассники и студенты, а также «серебряные волонтеры» из движения «Сибирское долголетие».
Записаться на профтур можно в центре занятости. Контакты — на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Поддержка молодежной занятости и ранняя профориентация соответствуют задачам национального проекта «Семья». Создание условий для профессионального развития подростков и молодых специалистов помогает формировать кадровый потенциал региона, что напрямую влияет на улучшение демографической ситуации.
Часто именно возможность получить профессию и уверенность в будущем становятся важными факторами для создания семьи и долгосрочного планирования жизни.
