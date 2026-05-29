Пятеро мигрантов похитили и три дня насиловали туристку в Риме

Женщина гуляла возле вокзала Термини в Риме, когда к ней подошел незнакомец и предложил купить наркотики. Она согласилась и около получаса шла с ним до фургона, где ее похитил соучастник. Туристку увезли в заброшенное здание на окраине Рима, где накачивали наркотиками и насиловали три дня. В «доме ужасов» проживало по меньшей мере 22 мигранта.