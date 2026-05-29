Пятеро мигрантов похитили и три дня насиловали туристку в Риме

Путешествие в «Вечный город» закончилось для 32-летней колумбийской туристки групповым изнасилованием. Ее похитили, накачали наркотиками и насиловали пятеро мигрантов. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает Daily Mail.
Женщина гуляла возле вокзала Термини в Риме, когда к ней подошел незнакомец и предложил купить наркотики. Она согласилась и около получаса шла с ним до фургона, где ее похитил соучастник. Туристку увезли в заброшенное здание на окраине Рима, где накачивали наркотиками и насиловали три дня. В «доме ужасов» проживало по меньшей мере 22 мигранта.
Женщине удалось сбежать — местный житель заметил полуобнаженную туристку и отвез в больницу. Позже полиция задержала подозреваемых — граждан Гамбии, Мали и Нигерии. Еще 11 нелегалов из заброшки выдворили из Италии, говорится в сообщении.
Ранее мужчина из провинции Пхангнга по имени Сухана затолкал 20-летнюю туристку с Украины в свой микроавтобус, после чего изнасиловал ее. Его нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Индийца ранее задержали по подозрению в изнасиловании туристки из Франции после совместной фотосессии. Инцидент произошел в городе Удайпур. Женщина вместе с другими моделями участвовала в рекламной фотосессии смартфонов, организованной местной компанией.