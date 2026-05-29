В Хабаровском крае четыре техникума получили федеральные гранты по 100 млн

В Хабаровском крае четыре учреждения среднего профессионального образования стали победителями конкурса Минпросвещения России на создание образовательных кластеров проекта «Профессионалитет», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
Новые образовательно-производственные кластеры появятся в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Федеральные гранты по 100 миллионов рублей получат Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум, Хабаровский автомеханический колледж, Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, а также Хабаровский технический колледж.
Кластеры будут работать по направлениям «Лесная промышленность», «Транспортная отрасль», «Информационные технологии» и «Горнодобывающая отрасль». Средства направят на создание современной материально-технической базы, обновление мастерских и учебных помещений.
Как отметил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, проект «Профессионалитет» помогает выстраивать прямое взаимодействие между техникумами и работодателями реального сектора экономики. Сейчас в регионе уже работают семь образовательных кластеров, а в этом году стартует набор студентов в кластер «Строительство» на базе Хабаровского промышленно-экономического техникума.
Особое внимание уделят IT-направлению. В Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий в кластер войдут 15 специальностей — от веб-разработки до эксплуатации беспилотных авиационных систем и радиотехники. В учреждении планируют обновить инфраструктуру, закупить современное программное обеспечение и создать новые учебно-производственные комплексы.
Приёмная кампания в техникумы и колледжи Хабаровского края стартует 20 июня и продлится до 15 августа. В 2026 году для абитуриентов подготовили 8752 бюджетных места.