В Европе назвали причины роста половых инфекций: дерматовенеролог раскрыл подробности

Тровато связал рост заражения сифилисом с приложениями для знакомств.

Источник: Комсомольская правда

Рост заболеваемости половыми инфекциями в ЕС связан с увеличением числа случайных партнеров и развитием приложений для знакомств. Об этом заявил итальянский дерматовенеролог Эмануэле Тровато.

По словам врача, в последние годы чаще фиксируется более быстрая смена партнеров, сокращение времени на установление контактов и в ряде случаев снижение использования средств защиты.

«Распространение приложений для знакомств также, вероятно, способствовало облегчению и ускорению сексуальных контактов», — сказал он в интервью РИА Новости.

Отдельно Тровато указал на распространение доконтактной профилактики ВИЧ, которая снижает риск заражения. По его мнению, она может косвенно влиять на снижение осторожности в отношении других инфекций, таких как сифилис и гонорея.

Ранее KP.RU сообщал, что в Европе зафиксированы рекордные показатели заболеваемости половыми инфекциями. В 2024 году зафиксировано 106 000 случаев заражения гонореей. Также было зарегистрировано около 46 000 случаев сифилиса.