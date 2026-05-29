Президент Хорватии обратился к Прибалтике, которая грозит атаковать Калининград

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал политиков из стран Прибалтики за их призывы напасть на Калининградскую область.

По его словам, из недели в неделю ряд высоких должностных лиц государств Балтии выступают с призывами напасть на Калининградскую область.

«Это более чем несерьезно, этого не надо говорить», — заявил глава хорватского государства (цитата по РИА Новости).

Миланович напомнил, что его страна, являясь членом НАТО, поддерживает солидарность с другими членами согласно пятой статье Североатлантического договора.

«Но в какой мере? Абсолютной мере, так что у нас нет никакого влияния, никакого представления о том, что кто-либо из 30 членов и союзников говорит?» — возмутился политик.

Он подчеркнул, что солидарность и готовность прийти на помощь с одной стороны предполагает ответственность с другой.

Стоит отметить, что президент в Хорватии в основном исполняет представительские функции. За внутреннюю и внешнюю политику отвечает правительство, которое возглавляет премьер Андрей Пленкович, который, напротив, проводит курс на милитаризацию.

Напомним, недавно глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО следует «показать», будто силы альянса способны «прорваться» в Калининград. По его утверждению, для этого «есть необходимые средства».

Замглавы МИД РФ Александр Грушко на это ответил, что любые попытки заблокировать или захватить Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для блока.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше