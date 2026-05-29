Пьяный водитель с рецидивом получил приговор в Комсомольске на Амуре

Ленинский районный суд г. Комсомольска на Амуре приговорил местного жителя С. к наказанию по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Гражданин С., уже имевший судимость по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за аналогичное нарушение, вновь сел за руль нетрезвым. При проверке прибор показал 0,000 мг/л, но от прохождения медицинского освидетельствования в наркодиспансере водитель отказался. По закону (п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ) такой отказ считается подтверждением состояния опьянения.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства — наличие детей на иждивении, состояние здоровья и искреннее раскаяние. Однако рецидив преступлений (неснятая и непогашенная судимость за особо тяжкое умышленное преступление) был учтён как отягчающее обстоятельство.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru