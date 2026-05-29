Минздрав планирует ещё сильнее ужесточить правила выдачи больничных

Ограничить срок пятого больничного за полгода тремя днями и назначить такому пациенту врачебную комиссию, предложил Минздрав в проекте приказа. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Парламентская газета» (18+) узнала, почему такая процедура необходима и кого не коснутся новые правила.
Минздрав снова предложил ужесточить правила предоставления больничного пациентам, которые претендуют на листок нетрудоспособности более четырех раз за последние шесть месяцев.
«При установлении наличия ранее сформированных (выданных) листков нетрудоспособности гражданину, который за 6 месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавался нетрудоспособным 4 и более раз,…, лечащий врач (фельдшер, зубной врач) при принятии решения о временной нетрудоспособности гражданина формирует (выдает) листок нетрудоспособности сроком до 3 календарных дней включительно», — говорится в проекте приказа, размещенном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Также там предлагается назначить врачебную комиссию для таких случаев. «Врачебная комиссия вправе принять решение о необходимости прохождения дополнительных обследований и (или) оказания медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме», — говорится в проекте приказа.
В пояснительной записке к проекту документа указывается, что новое правило не распространяется на случаи формирования больничного при уходе за больным членом семьи, беременности, социально значимых заболеваниях и заболеваниях с почечной недостаточностью, карантне, а также лечении в стационаре.
«Предложение Минздрава требует объективного рассмотрения. Если человек берет больничный четыре и более раза за полгода, уходя на больничный почти каждый месяц, это серьезный сигнал. Возможно, причина кроется в неправильно подобранном лечении или в том, что пациент вовсе не следует рекомендациям врача, рискуя своим здоровьем», — прокомментировал предложение Минздрава для «Парламентской газеты» председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов.
По мнению парламентария, когда речь идет о пятом больничном листе за такой короткий срок, необходимо разобраться в корне проблемы.
При этом важно помнить, что организация врачебной комиссии для проведения углубленной диагностики — необходимая и важная мера. На основе ее заключения будет принято решение о продлении или закрытии листа нетрудоспособности. «Важно понимать, что для тех, кто действительно болен, это не преграда, а шанс получить более качественную медицинскую помощь и выяснить истинную причину частых заболеваний», — отметил Сергей Леонов.
В феврале Минздрав уже предлагал ужесточить выдачу больничных тем, кто часто болеет. Тогда ведомство планировало выдавать листки нетрудоспособности таким людям только на пять календарных дней, а продлевать по решению врачебной комиссии.