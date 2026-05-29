В Красноярском крае фельдшерам скорой вернули недоплаченные деньги

Прокуратура Красноярского края через суд добилась положенных выплат фельдшерам.

Источник: Комсомольская правда

Прокурорская проверка в Дзержинской районной больнице Красноярского края показала, что фельдшерам скорой помощи не полностью оплачивали работу. Об этом стало известно 29 мая.

Как выяснилось, медикам не обеспечивали положенный отдых между сменами и после рабочей недели, не в полной мере учитывали часы дежурств на дому и экстренных выездов, а труд в выходные не оплачивали в двойном размере. Руководство больницы долго не исправляло ситуацию и даже в суде настаивало, что дежурства на дому нельзя считать сверхурочной работой.

Прокуратура вступилась за восьмерых фельдшеров и обратилась в суд. В итоге суд поддержал требования надзорного ведомства. С больницы взыскали 180 тысяч рублей недоначисленной зарплаты и еще 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.